日本ハムは２５日、今川優馬外野手の夫人が、シーズン中に札幌市内の病院で第１子となる長女を出産していたことを発表した。母子ともに健康。今川は「私ごとではありますがこの度、執念ジュニアが生まれたことをご報告いたします。いつか父親になりたいという夢を叶えてくれた妻には心から感謝します。これから妻と娘の３人で笑顔あふれる毎日を過ごせるよう約束します。ちなみに顔は僕にそっくりです」とコメントした。