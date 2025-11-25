巨人・高梨雄平投手が２５日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持でサイン。今季から年俸１億５０００万円の３年契約を結んでいる。会見では開口一番「『今年はすみませんでした』と言いながら判子を押してきました」と反省を口にした。今季はプロ１年目から続けていた８年連続４０試合登板が途切れ、２１試合の出番で０勝１敗５ホールド、防御率３・６０。最終登板となった９月１８日のヤクルト戦（神宮）後に「