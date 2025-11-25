ドジャース・大谷翔平投手が２４日（日本時間２５日）、２６年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）出場を表明。日本代表の侍ジャパンは「今後、体調など問題なければ選出します」と方針を示した。メジャー組の出場を巡り不透明な状況が続いていたが、大谷が先陣を切って出場を表明。ＷＢＣ連覇へ向けて、今後は大谷を中心としたメンバー選考が進められることになりそうだ。侍ジャパン・井端弘和監督も以下の