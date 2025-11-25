ガソリンの暫定税率を12月31日に廃止する法案が、衆議院本会議で全会一致で可決され、参議院に送られました。【映像】衆議院本会議の様子ガソリンの暫定税率をめぐっては、自民党や立憲民主党など与野党6党が12月31日に廃止することで合意したことを受け、野党がすでに提出していた法案の施行日などが修正されました。軽油引取税の暫定税率を来年4月に廃止することなども盛り込まれています。参議院での審議を経て、28日にも