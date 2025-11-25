女優寺島しのぶ（52）が25日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。自身が出演する大ヒット中の映画「国宝」を「見ていない」と明かした。「国宝」は歌舞伎の世界を舞台にした作品で、「国宝（観た）」が今年の新語・流行語大賞にノミネートされるなど人気が社会現象になった。寺島は横浜流星演じる俊介（半弥）の母を演じており、映画の反響について「周りの見てくださる人口が多すぎて、なんてリアクション