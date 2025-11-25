マリーゴールドは２５日、来年１・３大田区総合体育館大会の第一弾決定カードを発表した。ワールド選手権は王者・青野未来が桜井麻衣と初防衛戦。ＧＨＣ女子選手権は、王者・彩羽匠が岩谷麻優と５度目の防衛戦を行う。彩羽は、１１・１７後楽園ホール大会で岩谷がＣｏＣｏを破りスーパーフライ級王座Ｖ４を達成した直後に登場。以前の大会でＧＨＣ王座へ興味ある行動を見せた岩谷へ「ＧＨＣ女子のベルト興味あるんですよね？