先日の記事で、メリーチョコレートの人気商品「はじけるキャンディチョコレート。」がリニューアル、という話題を取り上げましたが、メロンクリーム、オムライス…レトロ喫茶メニューがモチーフ「はじけるキャンディチョコレート。」がリニューアル「はじけるキャンディチョコレート。」と、アデリアレトロによるコラボ商品の第２弾が発売されることになりました。メリーチョコレートの「はじけるキャンディチョコレート。」と昭和