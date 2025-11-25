Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは２５日、ＦＷディディエがけがの治療のため、母国のペルーに一時帰国したことを発表した。ディディエは８月末に新加入したもののリーグ戦では出番がなく、９月２１日の練習試合で左足を捻挫。復帰したが再び別の箇所を負傷していた。チームは現在１５位で、２３日に鳥栖と０―０で引き分け、Ｊ２残留が確定。２９日の最終節ではアウェーで山形と対戦する。