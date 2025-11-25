テレビ朝日は25日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、人気トーク番組「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）の大みそかの年越し番組に言及した。今年は「ザワつく！大晦日豪華俳優陣が参戦！ドラマもやって大騒ぎSP」「ザワつく！音楽会昭和歌謡ライブで！年越しSP」の2本立てで、午後5時から深夜1時までぶっ通しで8時間放送される。見どころについて藤本幸子取締役は「初めてドラマにも挑戦している」と期待を寄