ボートレース福岡のSG「第28回チャレンジカップ」が25日に開幕した。峰竜太（40＝佐賀）は安定板使用で行われた初日6Rで大外6コースから最内を突いて2番手争いに進出して3着でゴールしたものの、1周2マークで他艇と接触して不良航法を取られ、10点の減点を受けた。