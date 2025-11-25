俳優の原菜乃華さんがインスタグラムを更新。ＣＭ撮影時のオフショットを公開しました。 【写真を見る】【 原菜乃華 】 「メイクも衣装もとっても平成！」ＣＭ撮影時のオフショット公開「ガラケー、久しぶりに使った！」ファン反響「ガラケー懐かしい」原菜乃華さんは「ユニバーサルミュージック新テレビCMに出演させていただきます。」と、投稿。続けて「メイクも衣装もとっても平成！ガラケー、久しぶりに使った