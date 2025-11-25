白菜をそのまま焼いてステーキに。カットしない分、白菜の旨みがしっかり残って、とてもおいしいです。 ▼ベーコンの旨みが最高 白菜1/8個をそのままフライパンでステーキに。にんにくとベーコンを炒めたソースをかけていただきます。 ※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました 実際にこのレシピで作った人の感想 つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「ボリューミーなのにヘルシ