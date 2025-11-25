【通貨別まとめと見通し】ユーロ円 先週のまとめ 先週のユーロ円は週半ばからユーロ高円安が加速し、ユーロ導入以来の高値（182.01）を付ける展開。その後週末にかけては利益確定の売りなどに押され週半ばからの上昇分を解消する動きを見せた。 テクニカル分析 - **レジスタンス**: 181.50182.00（主要ポイント） - **サポート**: 179.80-180.00178.50 RSI (14)再び買われすぎ