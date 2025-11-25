【通貨別まとめと見通し】ポンド円 先週のまとめ 先週のポンド円は週初から上値追いの展開となり、206円台後半の週高値を更新。その後は高値圏から調整の動きが見られたが、204円台前半のサポートで下げ渋り、高値圏を維持して週を終えた。全体として非常に強い上昇トレンドの調整局面であったと言える。 テクニカル分析 - **レジスタンス**:206.86207.50 - **サポート**: 204.50203.14 RSI (14)