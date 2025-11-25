世界的な韓国料理ブームによって、今年のキムチ輸出額が史上最大値を記録する見通しだ。ただ、物価高の影響で安い中国産キムチの輸入も同時に急増し、“キムチ貿易赤字”の幅はむしろ拡大している。【画像】想像絶する絵面…中国の「裸キムチ」騒動11月24日、韓国関税庁の輸出入貿易統計によると、韓国における今年10月までのキムチ累積輸出額は1億3739万ドル（日本円＝約215億円）で、昨年の同期間と比較して2％増えた。一方の輸