11月25日、日環アリーナ栃木（栃木県宇都宮市）で開催されている『インフロニア B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP 2025』は、大会4日目を迎え、大会2連覇を狙う名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18は準決勝でサンロッカーズ渋谷U18と対戦した。 注目は名古屋Dにユース育成特別枠でトップチームに参加し、B1の試合に出場経験を持つ若野瑛太で、U18ではキャプテンを務めチームをけん引している。この