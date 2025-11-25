河本 結は11/20～23の大王製紙エリエールレディスオープンに出場。Total278、15位という成績で大会を終えた。 直近3試合の大会戦績は以下の通り 開催日：11/20～23トーナメント名/開催地：大王製紙エリエールレディスオープン 国内女子スコア：6アンダーTotal：278順位：15位獲得賞金：1,460,000円 開催日：11/14～16トーナメント名/開催地：伊藤園レディス