B1東地区所属の川崎ブレイブサンダースは11月25日、ドゥシャン・リスティッチがセルビア代表（FIBAランキング3位）チーム『FIBAバスケットボールワールドカップ2027 ヨーロッパ地区予選』Window1 の大会登録候補メンバーに選出されたことを発表した。 現在29歳のリスティッチは、212センチ114キロのセンター。アリゾナ大学卒業後、母国セルビアをはじめ、カザフスタン、イタリア