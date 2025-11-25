ソフトバンクの大山凌投手（23）が25日、500万円アップの年俸2000万円でサインした。2年目の今季は26試合に登板し、1勝1敗1セーブ3ホールド、防御率2・35。来季に向けては60イニングを目標の目安に挙げた。そのためにも「一つ、ずば抜けた武器になるボールをつくりたい」。持ち球のフォークを磨いていくつもりだ。（金額は推定）