25日14時現在の日経平均株価は前週末比111.38円（0.23％）高の4万8737.26円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は829、値下がりは726、変わらずは53。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を196.54円押し上げている。次いで東エレク が106.29円、ファストリ が74.61円、ＴＤＫ が24.82円、第一三共 が15.04円と続く。 マイナス寄与度は314.87円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、ＫＤＤＩ が24.6