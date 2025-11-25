兼松 [東証Ｐ] が11月25日後場(14:00)に配当修正を発表。12月31日割当の1→2の株式分割に伴い、26年3月期の年間配当を従来計画の115円→88.75円(株式分割前換算では120円)に修正した。年間配当は実質4.3％の増額となる。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 安定的な利益成長や市場からの期待等を踏まえ、１株当たり期末配当額を57円50銭(分割前)から31円25銭(分割前換算で62円50銭)に修正しました。