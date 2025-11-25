カゴメは、このほど放課後NPOアフタースクールと協働で食育プログラム「おいしい！野菜チャレンジ」の特別授業を町田市立本町田ひなた小学校の2年生50名を対象に行なった。このプログラムは“植育から始まる食育”をテーマに、特別授業を通じて野菜の栽培から収穫までを学ぶことで、野菜嫌いの克服を目指したプログラム。当日はカゴメの山口聡社長が「野菜先生」に扮して授業に登壇。子どもの野菜嫌いをなくし、旬の野菜を知り