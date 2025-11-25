2026年3月より、池袋・東京建物Brillia HALLにて、ミュージカル『ロマンティックス・アノニマス』の上演が決定。演出はスコット・シュワルツ。主演は岩崎大昇（「崎」は「たつさき」が正式表記）。【写真】岩崎大昇主演ディズニーミュージカル『ニュージーズ』ビジュアル本作品は、ジャン＝ピエール・アメリスとフィリップ・ブラスバンド脚本による2010年のベルギー・フランス合作映画「Les Émotifs Anonymes」を原作とし