【NOABOX】 住所：神奈川県相模原市南区上鶴間本町3丁目6-16 月～木：10時～21時 金土日：10時～24時 電話：042-705-4422 アクセス：町田駅より徒歩5分 eスポーツカフェ「NOABOX（ノアボックス）」が11月25日、町田駅より徒歩5分の神奈川県相模原市にオープンした。 「NOABOX」は、ハイスペックゲ&#1