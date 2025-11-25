放送中のドラマ『仮面の忍者 赤影』（テレビ朝日系／毎週日曜24時10分）が、1月期も継続して放送することが発表された。また、TVerでの無料放送や、ダイジェスト放送も決定した。【写真】ドラマ『仮面の忍者 赤影』怒涛の展開の第5話より『仮面の忍者 赤影』は、漫画家・横山光輝が手がけた人気忍者漫画を原作に、1967年に実写化され、ヒーロー番組の元祖とも呼べる伝説の特撮時代劇。今回、再びこの横山の原作漫画を三池崇史