『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』（11月7日公開）が、公開18日間で観客動員数101万人、興行収入15.1億円を突破した。また、入場者特典第3弾が29日〜12月5日にかけて配布されることが発表された。【画像】未解禁原画＆キャラ設定画！配布される新特典『呪術廻戦』小冊子入場者プレゼント第3弾【「死滅回游」Start Guide & Art works】は、「渋谷事変」までを振り返り、「死滅回游」への