お笑いタレント・おさる（旧芸名＝モンキッキー）の妻でタレント・俳優の山川恵里佳（43）が、25日日までに、自身のインスタグラムを更新。ロケ宿泊時の“朝のルーティン”を収めた動画を公開した。【写真】すっぴん姿も！ベッドで魅せる“朝ルーティン”を公開した山川恵里佳山川は、インスタを通じてグラビア撮影の様子やトレーニングに励む日々を発信してきた。整ったプロポーションはたびたび話題となり、そのたびに驚きや