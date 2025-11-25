大阪府の吉村知事が２５日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「県民スター栄誉賞２位ありがとうございましたー。」と２４日に放送された日本テレビ系３時間特番「県民スター栄誉賞」に出演し、大阪府２位になったことに改めて感謝した。番組では昨年１位だった超ひらパー兄さんこと、岡田准一を上回る２位に輝いた吉村氏。「うれしいですね。岡田さんに勝った？いいんですか？」と問いかけた後、「めちゃくちゃうれしい