広島高裁＝25日午前最大格差3.13倍の「1票の格差」を是正しないまま実施された7月の参院選は投票価値の平等に反し違憲だとして、升永英俊弁護士のグループが広島、山口両県の選挙区の選挙無効を求めた訴訟の判決で広島高裁（河田泰常裁判長）は25日「違憲状態」と判断した。無効請求は棄却した。全国14の高裁・支部に計16件起こされた同種訴訟で最後の判決で「違憲状態」11件、「合憲」5件の判断が出そろった。今後、最高裁が