ºå¿À¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡¢Æ£ËÜÆØ»ÎÁí¹ç¥³¡¼¥Á¡¢ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡¢ÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡¢º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡¢¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¤¬£²£µÆü¡¢ÆüÅ´¹ÝÈÄ£Ó£Ç£Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÆôºê»Ôºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Í¥¾¡Êó¹ð²ñ¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£¶£·£²£¸¿Í¤¬±þÊç¤·¡¢»²²Ã¤·¤¿¿Í¿ô¤Ï£³£±£µ£°¿Í¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÎÊó¹ð²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿»î¹ç¤Ëº´Æ£µ±¤¬£´£°ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿£±£°·î£²Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤ÎºÇ½ªÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤òµó¤²