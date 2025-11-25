俳優の泉澤祐希が、25日までに更新されたテレ東ドラマ9『コーチ』（毎週金曜後9：00）の公式Xに登場。劇中で婚約者・早紀を演じた辻凪子との2ショットを公開した。【写真】「お二人の笑顔癒しぃ〜」“婚約者”との2ショットを公開した泉澤祐希原作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している堂場瞬一氏による警察小説『コーチ』（創元推理文庫）。捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出し