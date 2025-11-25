事業化に向け大きな動きです。岡山市は、新アリーナの整備にかかる費用約1億2600万円を盛り込んだ11月補正予算案を発表しました。 【写真を見る】岡山市は「新アリーナ」の整備にかかる費用約1億2600万円を盛り込んだ11月補正予算案を発表 きょう（25日）の定例会見で大森市長が明らかにしました。岡山市が経済界やスポーツ界からの要請を受け、北区野田に整備を計画している新アリーナです。 11月補正