ルフトハンザ・ドイツ航空は、100周年の特別塗装を6機に施す。機体は濃青で、トレードマークの白い鶴のほか、左側と下面には「100」、右側には「1926 / 2026」の文字を描いている。まずはボーイング787-9型機「ベルリン」（機体記号：D-ABPU）に特別塗装を施し、12月にもフランクフルトへ到着を予定している。その後、エアバスA380型機、エアバスA350-1000型機、エアバスA350-900型機、エアバスA320型機、ボーイング747-8型機にも