気象台は、午後1時53分に、暴風警報を五島市に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】長崎県・五島市に発表 25日13:53時点五島の海上では、25日夕方まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■五島市□暴風警報【発表】25日夕方にかけて警戒風向北西・海上最大風速20m/s