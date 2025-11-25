ガソリンの暫定税率廃止法案がさきほど、衆議院の本会議で可決されました。ガソリンの暫定税率廃止法案は現在、1リットルあたり25.1円上乗せされている暫定税率を今年12月31日に廃止するものです。さきほど衆議院の本会議ではこの法案の採決がおこなわれ、全会一致で可決されました。法案は参議院に送られますが、与党側は月内の成立を目指しています。政府は廃止までの移行措置として、価格を引き下げるための補助金を段階的に増