大陸から、季節外れの黄砂がやってきています。26日（水）にかけて、西日本から南西諸島に飛来し、交通に影響が出るおそれもあり、注意が必要です。大陸で発生した低気圧が日本海に進んできています。この低気圧の西側には、大陸で巻き上げられた砂、黄砂が飛来してきています。黄砂は26日（水）にかけて、西日本から南西諸島に広がる見込みで、見通せる距離（視程）が10キロ未満となりそうです。雨にまじって車などに付着したり、