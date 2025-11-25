プロ野球・DeNAは25日、ドラフト2位の島田舜也選手（東洋大）とドラフト3位の宮下朝陽選手（東洋大）との仮契約合意を発表しました。島田投手は最速155キロのストレートを軸に、スプリット・フォーク・カーブ・スライダー・チェンジアップと多彩な変化球を操る右腕。先発・中継ぎ・抑えどこでも本来のピッチングができる強みも持っています。また宮下選手は安定感のある守備と長打も期待できる選手。2年生秋には大学侍ジャパンに選