２５日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１５８．８６ポイント（０．６２％）高の２５８７５．３６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６８．５５ポイント（０．７６％）高の９１４７．９７ポイントと続伸した。売買代金は１３３０億２６０万香港ドルとなっている（２４日前場は１３０５億８８４０万香港ドル）。内外環境の改善で投資家心理が上向く流れ。米