NHKの5分間音楽番組『Nウタ』にて、連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌であるハンバート ハンバートの新曲『笑ったり転んだり』が取り上げられることが決定した。【会見カット】素敵…！夫婦仲よく会見に登場したハンバート ハンバート『Nウタ』は、NHKの放送100年を記念して今年4月にスタートしたミニ音楽番組。NHKが行うキャンペーンのテーマソングや、ドラマ、番組の主題歌などを紹介し、日本の文化や音楽を世界に発信して