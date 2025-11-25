プロボクシングWBC世界バンタム級新王者・井上拓真（29＝大橋）が3度目の世界王座戴冠から一夜明けた25日、横浜市内の所属ジムで会見した。24日にトヨタアリーナ東京で行われたWBC世界バンタム級王座決定戦で、那須川天心（27＝帝拳）に3―0で判定勝ち。キックボクシング42戦全勝の“神童”でプロボクシング転向8戦目で世界初挑戦した天心に格闘技人生初黒星をつけ、自身はWBA同級王座を失った昨年10月以来の再起戦で世界王者