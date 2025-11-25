中国税関によると、今年1〜10月には上海協力機構（SCO）モデル区を通じて、SCOメンバー国との貿易総額が前年同期比27．2％増の778億7000万元（約1兆7000億円）に達しました。うち輸入額は同36．6％増の382億1000万元（約8400億円）でした。一方、SCOモデル区では産業クラスターの強みにより、輸出額が大幅に成長する品目が現れ、機械や部品類の輸出額では同22．5％増の130億7000万元（約2900億円）、プラスチック類の輸出額は同19