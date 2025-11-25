3連休最終日ですが、沖縄県で突如、断水が発生しました。スーパーからは水が消え、空港やホテルでも影響が広がっています。最大37万世帯に影響があるとみられ、不安の声が広がっています。【CGを見る】沖縄断水の原因をたどってみると紅葉の名所でも…クマ警戒 3連休最終日の観光地24日の山梨県の富士河口湖。名所「もみじ回廊」はライトアップされ、幻想的な雰囲気に。観光に来たカップル「紅葉を私が見に行きたいっ