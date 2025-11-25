¡ØÃ¯¥«¥Ö¥­¡Ù¤Î#4¤¬ÊüÁ÷¡£Ê¡Î±¸÷ÈÁ¤¬¡¢AKB48¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÍ£°ì¤¤¤¤¿Í¡É¤ÊÀèÇÚ¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¤·¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤¬¡Ö¤æ¤¤¤¤¤Ä¡©¡ª¡×¤È¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛAKB48¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÍ£°ì¤¤¤¤¿Í¡É¤ÊÀèÇÚ¡ØÃ¯¥«¥Ö¥­¡Ù¤Ï¡¢Á´¿È²ÎÉñ´ì¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥²¥¹¥È¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ·ãÁö¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤òÅö¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡£¥²¥¹¥È¤¬¥Ð¥ì¤º¤Ë³¹Ãæ¤òÁö¤ê¤­¤ì¤Ð¾Þ¶â¤ò³ÍÆÀ¡£Ã¯¤«¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¾Þ¶â¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¤È¤¤