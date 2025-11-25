衆院本会議でガソリン税に上乗せされる暫定税率の廃止法案が可決し、一礼する片山財務相＝25日午後衆院は25日の本会議で、ガソリン税に上乗せされる暫定税率（1リットル当たり約25円）の廃止法案を可決した。月内にも参院で可決し、成立する見通し。自民、立憲民主など与野党6党の合意を受けて、野党提出の廃止法案を修正していた。法案は、ガソリン税の暫定税率を12月31日に廃止するとした。軽油引取税の暫定税率は来年4月に