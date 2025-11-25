官庁街に近い秋田市の住宅の敷地内にクマが25日朝から3時間あまりとどまり続け、市が麻酔銃による緊急銃猟で捕獲しました。警察や県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、25日は未明に秋田市山王で、その後25日朝にかけて隣接する八橋でクマの目撃情報が相次いで寄せられました。午前8時45分ごろには、秋田市八橋本町にある住宅の敷地内でクマ1頭が確認されました。秋田市は正午ごろに麻酔銃による緊急銃