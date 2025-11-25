11月28日に放送される「華丸・大吉のなんしようと？」（テレビ西日本、TNC）は、ゲストに番組初登場の浜口京子を迎え、福岡市・能古島の地元民お勧めスポット8選を巡る。まず向かったのは、島の季節の食材を使ったクレープやガレットが楽しめる喫茶。ここで浜口の意外な趣味が明らかに。アイランドパークでは、色とりどりの花と島の美しい風景を堪能。創設者と出会い、驚きの歴史を知ることに。そして、絶品海の幸に一同大感