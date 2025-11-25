Á°²ó¤ÎÅê¹Æ¤ÏÀ¶¿å¿ÒÌé¤È¤Î2S¡ÄÇÐÍ¥¤Î±óÆ£·ò¿µ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¡£24Æü¤Ë25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¹õ¤¤ÇØ·Ê¤ËÇòÊ¸»ú¤Ç¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª±¢ÍÍ¤Ç25ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤òÄº¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£KC¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö25ºÐ¡¢·ò¹¯¤Ë·ò¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö25ºÐ¤â·ò¿µ¤¯¤ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç