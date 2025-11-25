シャオミ・ジャパンは、ゲーミングモニター2機種「Xiaomi ゲーミングモニター G27i」「Xiaomi ゲーミングモニター G24i」を11月21日より発売した。27インチモデルの市場想定価格は19,980円。23.8インチモデルは12月1日までの早割期間中に限り13,980円で購入できる（市場想定売価：15,980円）。「Xiaomi ゲーミングモニター G27i」「Xiaomi ゲーミングモニター G24i」を発売両モデルとも、最大200Hzの超高速リフレッシュレートとFas