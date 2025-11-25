12月22日に東京で行われる高校バスケ冬の祭典『ソフトバンク ウインターカップ2025』。先週、組み合わせ抽選会が行われ、県代表3校の初戦の対戦相手が決まりました。 ◆男子 県予選で優勝した『開志国際』は、岐阜代表・高山西と対戦。 一方、『帝京長岡』は岡山代表の関西に決まりました。 ◆女子 2年連続の出場となる『新潟産大附属』は高知代表・明徳義塾と一回戦でぶつかります。 また、今年から選手宣誓