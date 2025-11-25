国の文化審議会は佐世保市と諫早市の銀行ゆかりの建造物3件を有形文化財に指定するよう文部科学大臣に答申しました。 国の有形文化財への登録が答申されたのは佐世保市にある旧親和銀行本店の「本館」と「懐霄館」 諫早市の旧諫早銀行本店として使われた「SEED1931」の合わせて3件です。 旧親和銀行本店「本館」は重厚な吹き抜けやらせん階段が施され、「懐霄館」は、塔の正面のスリットや湾曲し